Amerikaanse Griner schrijft boek over periode in Russische cel

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner schrijft een boek over haar tijd in de Russische gevangenis. Ze zat bijna tien maanden vast en kwam in december pas vrij na een gevangenenruil. De uitgever wil haar memoires volgend voorjaar uitbrengen.

Griner zegt een gedetailleerd en grondig verslag te willen schrijven van alles wat ze meemaakte sinds haar arrestatie in februari 2022. “Lezers zullen mijn verhaal horen en begrijpen waarom ik zo dankbaar ben voor de massale steun van mensen over de hele wereld.” De uitgever zegt dat het gaat over haar “schrijnende ervaring met onterecht gevangenschap en hoe lastig het was om wegwijs te worden in het Russische juridische systeem, in een taal die ze niet sprak”.

De 32-jarige Griner werd opgepakt omdat ze op het vliegveld van Moskou een gram cannabisolie bij zich had. Ze is een van de beste basketbalsters van de Verenigde Staten en daarom maakte haar arrestatie veel los. Uiteindelijk kon ze worden geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

Griner heeft nog geen wedstrijd gebasketbald sinds ze terug is in de Verenigde Staten, maar als het goed is maakt ze over ruim een maand haar rentree voor haar club Phoenix Mercury.