MotoGP-coureur Márquez mist nog een race vanwege gebroken duim

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt ook komend weekeinde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP. De achtvoudig wereldkampioen is nog niet volledig hersteld van een breuk in zijn rechterduim, zo bleek uit een CT-scan. In overleg met de artsen en het fabrieksteam van Honda heeft Márquez besloten na de GP van Argentinië ook de komende grand prix op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) over te slaan.

De 30-jarige Márquez raakte vorige maand geblesseerd tijdens de seizoensopening in Portugal. De Honda-coureur startte op het circuit van Portimão van poleposition, maar kwam slecht weg en viel terug naar de vierde plaats. In een poging verloren terrein goed te maken, reed Márquez de Portugees Miguel Oliveira onderuit. Beide coureurs vielen uit. Márquez kreeg een milde straf van de wedstrijdleiding. Hij moet in de volgende grand prix in twee ronden een extra lus rijden.

De val bleek echter ook voor fysieke schade te hebben gezorgd. Het gebroken botje in zijn rechterhand kost Márquez nu zeker twee GP’s. De Spanjaard, zes keer wereldkampioen in de MotoGP, kon de afgelopen jaren vanwege blessures al geen rol van betekenis spelen in het kampioenschap. Márquez brak begin 2020 zijn arm door een val en werd daar sindsdien al vier keer aan geopereerd.