Tennisser Brouwer na topweek in Houston snel klaar op challenger

Tennisser Gijs Brouwer heeft zijn opvallende prestaties op het ATP-toernooi van Houston geen vervolg kunnen geven. Op een challenger in de Amerikaanse stad Sarasota (Florida) werd Brouwer al in de eerste ronde uitgeschakeld. De als achtste geplaatste Nederlander moest het op het gravel met 6-3 6-2 afleggen tegen Tomas Machac uit Tsjechiƫ.

De 27-jarige Brouwer haalde afgelopen week op het hoogste niveau in Houston, waar hij is geboren, de halve finales. De Nederlander verloor daarin van de Amerikaan Frances Tiafoe, die het ATP-toernooi vervolgens ook won en nu op de drempel van de mondiale top 10 staat. Brouwer klom door zijn prestaties in Houston naar de 116e plaats op de wereldranglijst. Hij wil graag de top 100 in.