Tennissters verslaan ook Turkije in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben ook de tweede ontmoeting in de Billie Jean King Cup gewonnen. Het team van captain Elise Tamaëla was in groep 1 met 2-1 te sterk voor gastland Turkije. Bibiane Schoofs en Suzan Lamens haalden het beslissende punt binnen in het dubbelspel.

Lamens had Nederland op voorsprong gezet door een zege op Çagla Büyükakçay in drie sets: 6-4 2-6 6-0. Zeynep Sonmez zette Turkije daarna op gelijke hoogte door in twee sets af te rekenen met Lesley Pattinama-Kerkhove (6-3 6-3). In de afsluitende dubbelpartij hadden Schoofs en Lamens weinig te duchten van Berfu Cengiz en Ipek Oz. Ze wonnen in twee sets met 6-0 6-1.

De tennissters van Tamaëla waren de groepsfase begonnen met een 3-0-overwinning op Letland. Het team van Turkije had in de eerste wedstrijd Egypte met 2-1 verslagen.

Nederland speelt in Antalya verder tegen Hongarije en Egypte. Voor de Nederlandse ploeg is het doel om terug te keren naar de hoogste klasse van het landentoernooi. De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, net als de winnaar van een duel tussen de nummers 2. Arantxa Rus, Arianne Hartono en Eva Vedder hebben zich niet beschikbaar gesteld voor de wedstrijden in Antalya.