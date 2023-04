Titelverdediger Tsitsipas na opgave Bonzi snel door in Monte Carlo

Titelverdediger Stefanos Tsitsipas heeft amper moeite hoeven doen om de derde ronde te bereiken van het masterstoernooi van Monte Carlo. De 24-jarige Griekse tennisser zag zijn tegenstander Benjamin Bonzi uit Frankrijk al na iets meer dan 20 minuten bij 4-1 in de eerste set opgeven met een polsblessure.

Tsitsipas won het graveltoernooi in 2021 en in 2022. Hij is als tweede geplaatst in Monte Carlo en had een ‘bye’ in de eerste ronde. In de derde ronde neemt de Griek het op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolas Jarry en de AustraliĆ«r Alexei Popyrin.

Botic van de Zandschulp speelt woensdag zijn partij in de tweede ronde tegen de als vierde geplaatste Noor Casper Ruud op Court Rainier III, het centercourt. Het is om 11.00 uur de eerste partij van de dag. Van de Zandschulp versloeg Ruud vorige maand nog op het masterstoernooi van Miami.