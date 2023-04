Turners De Munck en Schmidt opgelucht na behalen WK-teamticket

Turners Loran de Munck en Casimir Schmidt haalden dinsdagavond in Antalya opgelucht adem nadat de Nederlandse ploeg via een twaalfde plek in de landenwedstrijd een WK-ticket had veiliggesteld. Een plaats bij de top 13 op de EK was daarvoor vereist.

“Het was heel spannend”, zei De Munck, die in actie kwam op voltige, ringen en brug. “Toen ik mijn eigen oefeningen had voltooid, was het voor mij echt afwachten en kijken wat er zou gebeuren. Mijn lot lag op dat moment in de handen van mijn teamgenoten. Toen er aan brug wat fouten werden geturnd, wist ik dat het spannend zou worden. Na brug kakte ik zelf helemaal in. Ik had niet echt meer ruimte voor extra stress”, zei hij lachend.

“Na de fouten aan rekstok dacht ik ‘oh shit, dit wordt echt billenknijpen’. Dan ga je tóch stressen. Maar ik had er vertrouwen in dat ze het goed zouden opvangen en die fouten zouden herstellen”, zei De Munck. “Na vloer, na de laatste oefening van Casimir, ging ik rekenen en wist ik dat we de top 12 hadden gehaald. Pas dan valt alle stress van je af.”

Schmidt moest juist op vloer, het laatste toestel, nog een foutloze oefening neerzetten om het team naar de WK te helpen. “Van tevoren wist ik ongeveer wat ik moest scoren en wat we als team moesten halen”, zei Schmidt. “Jermain had vlak voor mij geen goede oefening en ook de overige scores vielen tegen. Ik wist dat ik al mijn series moest ‘staan’. Als ik niet zou staan, was het misschien wel klaar geweest.”

De 27-jarige nestor binnen de ploeg was ook bezig om zijn teamgenoten scherp te houden. “Ik heb die gasten vanaf het begin gezegd: ‘it ain’t over till it’s over’. Ik wist dat we de top 13 zouden halen als we ons ding zouden doen, maar gaandeweg maakten we toch wat foutjes en kwamen we kleine dingetjes tegen waardoor we het aan brug wel goed moesten doen. Dat ging niet. Vervolgens moest het bij rek gebeuren, maar ook dat lukte niet. Dat betekende dus dat we het op vloer goed moesten afmaken. Dat hebben we gedaan. We kunnen nu met een team naar de WK en we zullen zien wat we daar kunnen klaarspelen.”