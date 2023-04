Turners grijpen WK-teamticket, finaleplaatsen De Munck en Schmidt

De Nederlandse turners hebben zich bij de EK in Antalya verzekerd van een teamticket voor de WK van later dit jaar. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert eindigde met een puntentotaal van 240,595 op de twaalfde plaats. Een plek bij de top dertien was vereist om kwalificatie voor de WK af te dwingen. Bij de wereldtitelstrijd in het najaar in Antwerpen worden olympische startbewijzen verdeeld.

Naast het veroverde WK-teamticket slaagden Loran de Munck en Casimir Schmidt erin om bij de EK individuele finaleplaatsen te behalen. De Munck deed dat op voltige, waar hij met een score van 14,666 punten als tweede doorstroomt naar de finale van zaterdag. Alleen de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan was beter: 14,966. De Munck greep vorig jaar bij de EK in München zilver op voltige.

De Armeen Harutyun Merdinyan en de Duitser Nils Dunkel, die vorig jaar respectievelijk goud en brons wonnen, slaagden er niet in om zich bij de finalisten te scharen. In de toestelfinale komen de beste acht turners, met een maximum van twee per land, in actie.

Schmidt was in Antalya de beste Nederlandse meerkamper. Met een totaal van 81,932 punten plaatste hij zich als vijfde voor de meerkampfinale van donderdag. Daar doen de beste 24 turners aan mee, ook met een maximum van twee per land.

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck en Schmidt bestond uit Yazz Ramsahai, Luuk Huernink en Jermain Grünberg, begon de landenwedstrijd zonder grote fouten op voltige en turnde vervolgens stabiel verder. Pas op het vierde toestel (brug) liet de ploeg steken vallen met een valpartij van Grünberg. Aan rekstok incasseerde Ramsahai een val en vervolgens nam Grünberg twee fouten mee op vloer.

“Het was heel spannend op de laatste twee toestellen”, zei bondscoach Van Meldert. “We stonden er goed voor, tot op brug een zware fout werd gemaakt en op rekstok ook. Dat waren twee punten, waardoor het op vloer toch nog heel spannend werd.”

Van Meldert gaf toe dat hij al verschillende rekensommen had gemaakt voorafgaand aan het laatste toestel (vloer). “Die rekensom doe ik in mijn hoofd en klopt meestal. Ik moet dan vervolgens de jongens vertrouwen geven en de spirit erin houden. Gelukkig is het gelukt en is het doel behaald en hebben Loran en Casimir ook nog finaleplaatsen. Ik ben blij en vooral heel erg opgelucht.”

In Antalya gold de kwalificatie bij de mannen ook direct als teamfinale. Die werd gewonnen door Italië.