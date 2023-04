Wielrenner Alaphilippe mist Brabantse Pijl en Amstel Gold Race

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe mist vanwege een knieblessure woensdag de Brabantse Pijl en hij doet zondag ook niet mee aan de Amstel Gold Race. Dat heeft zijn ploeg Soudal – Quick-Step laten weten.

Alaphilippe hield een knieblessure over aan een val in de Ronde van Vlaanderen van ruim een week geleden. Alaphilippe eindigde daarin als 51e.

De Belgische ploeg maakte dinsdag de opstelling voor de Brabantse Pijl bekend, zonder dus Alaphilippe. Met welke renners Soudal – Quick-Step de Amstel Gold Race gaat rijden, is nog niet bekend.

Alaphilippe won in februari in eigen land de Faun-Ardèche Classic. Dat was de eerste zege van de tweevoudig wereldkampioen sinds juli. Vorig seizoen kende de Fransman veel tegenslag. Zo kwam hij in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val.

In de voorjaarsklassiekers van dit jaar speelde Alaphilippe geen rol van betekenis. Zijn beste resultaat was een elfde plaats in Milaan-Sanremo. De Fransman won de Brabantse Pijl in 2020. Zijn beste uitslag in de Amstel Gold Race is een vierde plaats in 2019, toen Mathieu van der Poel de zege pakte.