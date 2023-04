Algemeen directeur volleybalbond vertrekt naar NOC*NSF

Algemeen directeur Guido Davio vertrekt per 1 juni bij volleybalbond Nevobo. Hij gaat bij sportkoepel NOC*NSF aan de slag als directeur sportparticipatie.

Davio, die eerder werkte bij hockeybond KNHB, volgde in oktober 2016 JoĆ«lle Staps op. In zijn nieuwe functie bij NOC*NSF wordt hij verantwoordelijk voor breedtesport. “Het voelt heel dubbel de Nevobo te verlaten. Ik ben ontzettend trots op de plek waar de Nevobo nu staat en de manier waarop ik intern en extern met vele mensen met veel plezier heb samengewerkt”, zegt Davio. “Bij NOC*NSF mag ik aan de slag met de ambitie om heel Nederland te laten genieten van sporten en bewegen.”

Nevobo-voorzitter Peter Sprenger dankt Davio voor zijn werk bij de bond: “Zijn betrokkenheid bij de sport en zijn grote kennis van zaken zijn van grote toegevoegde waarde geweest in deze periode. Naast ‘eyecatchers’ voor de buitenwereld, zoals een WK, is er ook veel werk verzet in het ontwikkelen vanuit de basis en het versterken van onze verenigingen”, zegt hij.

De Nevobo gaat de komende weken bekijken hoe het vertrek van Davio kan worden opgevangen.