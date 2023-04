Bondscoach selecteert 18 handballers voor EK-kwalificatieduels

Bondscoach Staffan Olsson heeft achttien handballers geselecteerd voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. De mannen nemen het op tegen België en Griekenland. Op woensdag 26 april staat de uitwedstrijd tegen de Belgen op het programma. Vier dagen later, op zondag 30 april, wordt de kwalificatiereeks afgesloten met een duel met Griekenland. Deze wedstrijd wordt voor eigen publiek gespeeld in Topsportcentrum in Almere.

De beste twee landen van de poule plaatsen zich voor het EK in januari volgend jaar in Duitsland. Ook de vier beste nummers 3 van de acht poules kwalificeren zich. Na de zege op koploper Kroatië staat Nederland tweede in de stand. Beide landen hebben 4 punten uit drie wedstrijden, maar de Kroaten hebben een beter doelsaldo. Griekenland staat derde met ook 4 punten uit drie duels. De ploeg van Olsson won thuis van de Belgen en verloor de uitwedstrijd van Griekenland.

Nederland kan zich voor de derde keer in de geschiedenis kwalificeren voor het EK.