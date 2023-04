EK-brons voor turnsters, vijf individuele finaleplaatsen

Turnsters Naomi Visser, Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Vera van Pol hebben bij de EK brons gewonnen in de landenwedstrijd. Met een puntentotaal van 158,896 punten hoefden ze alleen Groot-Brittannië (164,428) en Italië (161,629) voor zich te dulden. Nederland greep in 2018 voor het laatst een teammedaille bij de EK. Ook toen werd het brons.

De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs kende in Antalya een sterke rondgang langs de vier toestellen, maar moest vervolgens nog één subdivisie afwachten of hun teamtotaal genoeg zou zijn voor een plek op het podium. De kwalificatiewedstrijd van woensdag gold bij de EK direct als finale.

“Dit is een droom die uitkomt”, zei Thorsdottir achteraf. “Na onze wedstrijd hebben we op de tribune naar de andere landen gekeken en gerekend enzo. We zaten met spanning, maar uiteindelijk mocht het toch zo zijn.”

Wevers, die in 2018 ook onderdeel was van de bronzen EK-ploeg, beaamde dat. “Ik denk dat we hier met zijn allen op hebben gehoopt, want je weet gewoon dat er heel veel potentie in het team zit en we hebben echt een leuke score neergezet. Daar moest de volgende subdivisie zich nog maar op stukbijten. Gelukkig viel het onze kant op.”

Zelf turnde Wevers alleen op balk. “Ik moet daarom wel zeggen dat dit echt een teameffort is. Ik heb gelukkig een belangrijke bijdrage kunnen leveren, maar we hebben echt met zijn allen gedaan.”

Behalve de bronzen plak in de landenwedstrijd verzekerden Visser (meerkamp, brug en vloer), Wevers (balk) en Thorsdottir (meerkamp) zich van individuele finaleplaatsen bij de EK.

Wevers, die voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer internationaal in actie kwam, turnde op balk met een gedegen oefening naar 13,433 punten. Die score leverde haar de derde plaats op in de kwalificaties, waarin de Britse turnster Jessica Gadirova de beste was (13,600). Visser was aan brug met 14,466 punten de nummer twee van de kwalificaties. Ze hoefde alleen de Italiaanse Alice D’Amato (14,500) voor zich te dulden.

Op vloer plaatste Visser zich met 13,666 punten als derde voor de eindstrijd. De Britse Jessica Gadirova, de regerend Europees en wereldkampioene op vloer, plaatste zich als eerste (13,900). Per toestel plaatsen de beste acht turnsters, met een maximum van twee per land, zich voor de finales.

Visser, die met 54,031 punten de beste Nederlandse meerkampster was in Turkije, plaatste zich ook als vierde voor de meerkampfinale van vrijdag. Ook Thorsdottir (51,999) plaatste zich daarvoor (8e). De beste 24 turnsters met een maximum van twee per land komen in actie tijdens die finale.

Met de derde plaats in het landenklassement verzekerde Nederland zich ook van een WK-teamticket. Daarvoor was een plek bij de eerste dertien landenteams nodig. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.