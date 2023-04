James leidt basketballers Lakers naar play-offs

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zich in de NBA verzekerd van een plaats in de play-offs. Sterspeler LeBron James leidde zijn team in een spannend duel langs Minnesota Timberwolves. De Lakers maakten in het vierde kwart een achterstand van 10 punten ongedaan en wonnen uiteindelijk met 108-102.

“Dit is waar onze sport om draait: zorgen dat je er in april nog bij bent als de play-offs beginnen. We zijn het hele jaar op de proef gesteld. De laatste tijd spelen we goed basketbal”, aldus de 38-jarige James, die 30 punten voor zijn rekening nam tegen de Timberwolves.

Los Angeles Lakers, dat de NBA in 2020 voor het laatst won, speelt in de eerste ronde van de play-offs van de Western Conference tegen Memphis Grizzlies.