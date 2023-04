Olympisch zwemkampioen Peaty ontbreekt opnieuw op WK

Drievoudig olympisch kampioen Adam Peaty ontbreekt dit jaar definitief opnieuw op de wereldkampioenschappen zwemmen. De Brit is zoals verwacht niet opgenomen in de selectie van zijn land voor het evenement, dat in juli in het Japanse Fukuoka plaatsvindt.

De 28-jarige zwemmer liet eerder al weten zich vooral op zijn mentale gezondheid te willen focussen, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Hij zei ook moe te zijn en niet meer zo van zijn sport te genieten als in het verleden.

Peaty, achtvoudig wereldkampioen en houder van het wereldrecord op de 50 en 100 meter schoolslag, miste ook de WK van 2022 in Boedapest. Destijds was hij geblesseerd.

Arno Kamminga zou normaal gesproken een van de uitdagers van Peaty zijn geweest.