Rusland weigert Canadese atleten toegang tot het land

Rusland heeft 333 Canadezen verboden het land nog binnen te komen, onder wie veel atleten en (vooral) oud-atleten. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Vrijwel alle sporters en oud-sporters op de lijst hebben onlangs een brief ondertekend, waarin het Canadese Olympisch Comité werd opgeroepen te pleiten voor een boycot van Russische en Belarussische atleten bij de Olympische Spelen van Parijs.

De Russische maatregel is vooral symbolisch. De genoemde Canadezen hebben voorlopig geen enkele aanleiding om naar het land af te reizen. Sinds de Russische inval in Oekraïne worden er nauwelijks internationale sportevenementen van betekenis in het land gehouden, onder meer vanwege sancties van de internationale sportfederaties.