Tennisser Van de Zandschulp verliest in Monte Carlo van Noor Ruud

Tennisser Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Veenendaler kreeg zeker kansen tegen Casper Ruud, maar na het missen van een setpunt in de tweede set moest Van de Zandschulp dit keer met 7-5 7-6 (1) buigen voor de Noor.

Vorige maand won Van de Zandschulp in Miami nog verrassend van de mondiale nummer 5 Ruud, die na een moeizame start zondag zijn eerste toernooizege van dit jaar in Estoril boekte.

Van de Zandschulp werd in Monte Carlo begeleid door Daviscupcaptain Paul Haarhuis. In de eerste set moest hij bij een stand van 3-3 voor het eerst een servicegame inleveren, maar brak daarna gelijk terug. Twee games later moest de Veenendaler opnieuw zijn opslaggame uit handen geven. Van de Zandschulp kreeg een kans om dit weer te herstellen, maar verzilverde het breakpunt niet. Ruud won de set met 7-5.

In de tweede set moest Van de Zandschulp in de eerste game meteen een break toestaan, maar herstelde dit op de servicegame van Ruud. Van de Zandschulp liep daarna uit naar 3-1, maar kon deze voorsprong niet vasthouden. Ruud kwam terug. Toch volgde daarna nog een nieuwe kans voor Van de Zandschulp. Hij kon op 5-4 de setwinst pakken, maar hij benutte de kans niet. Ruud serveerde op 6-5 voor de winst, maar Van de Zandschulp sleepte er toch nog een tiebreak uit. Daarin maakte hij slechts 1 punt.