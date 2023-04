Waterpolosters Oranje winnen ook van Griekenland

De Nederlandse waterpolosters hebben op het wereldbekertoernooi in zwemcentrum Rotterdam ook van Griekenland gewonnen. De formatie van bondscoach Evangelos Doudesis deed dat met 14-10 (3-0 4-1 5-4 2-5). Eerder had Oranje ook al Australiƫ verslagen (11-7).

Oranje was vooral in de eerste fase van het duel oppermachtig. Halverwege was het al 7-1. Pas in de slotfase gaf Nederland de tegenstander wat meer ruimte en konden de Grieksen de achterstand nog enigszins dragelijk maken.

De sterkste acht waterpololanden ter wereld bij de vrouwen strijden in Rotterdam, verdeeld over twee poules, om deelname aan de superfinale van de Waterpolo World Cup. Nederland neemt het ook nog op tegen Hongarije (donderdag).