Wielrenner Godon wint Brabantse Pijl

Dorian Godon heeft woensdagmiddag de Brabantse Pijl gewonnen. De 26-jarige Franse wielrenner van AG2R Citroën versloeg in de sprint zijn Ierse medevluchter Ben Healy door vanaf kop aan te gaan. De twee waren vooraan overgebleven uit een kopgroep van zes man, die in de laatste lokale ronde van de wedstrijd uiteen was gevallen. De Fransman Benoît Cosnefroy eindigde als derde.

“We hadden wat goed te maken na toch teleurstellende weken in het ‘Vlaamse’ voorjaar”, zei Godon. “Dat is gelukt in deze toch wel zware koers. Ik win en een ploeggenoot wordt nummer 3, beter kun je het als team bijna niet doen. Zelf heb ik van het begin attent gereden om er bij de juiste ontsnappingen bij te zijn. Dat is gelukt. En als ik kijk wie er bij deze koers allemaal op de erelijst staan, dan ben ik trots dat ik daar nu bij hoor.”

Godon volgt op de erelijst de Amerikaan Magnus Sheffield op in de koers, die sinds 1961 wordt verreden. Mathieu van der Poel won in 2019. De Belgisch/Italiaanse renner Pino Cerami was destijds de eerste die zegevierde in de Brabantse Pijl.

De koers ging van Leuven naar Overijse over ruim 200 kilometer.

De Italiaanse Silvia Persico won de Brabantse Pijl bij de vrouwen. Na een wedstrijd over 141,2 kilometer versloeg ze titelverdedigster Demi Vollering in de sprint.