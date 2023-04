Internationale triathlonbond steunt terugkeer Russische atleten

De internationale triathlonbond World Triathlon heeft de weg geopend voor een terugkeer van Russische en Belarussische atleten. De bond verklaarde dat het de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité steunt om sporters uit deze landen onder neutrale vlag weer toe te laten tot wedstrijden.

“In principe ondersteunt World Triathlon de ontwikkeling van een pad voor onafhankelijke, neutrale individuele atleten en officials met Russische en Belarussische paspoorten om deel te nemen aan onze sporten”, aldus een verklaring van de bond.

Het bestuur sprak tevens zijn “solidariteit met Oekraïne in het licht van de aanhoudende oorlog met Rusland” uit. Ook zei de bond “dat de onafhankelijkheid van elke atleet of official een absolute voorwaarde was voor de terugkeer naar een World Triathlon-evenement”.

Het IOC nam vorig jaar maatregelen tegen Rusland en bondgenoot Belarus nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen. De twee landen mogen geen internationale sportevenementen huisvesten en Russische en Belarussische sporters mogen alleen onder neutrale vlag in actie komen. Een groot aantal sportbonden besloot echter om atleten uit die landen helemaal niet toe te laten.