Rico Verhoeven hoopt dat Black Lotus ‘lekker wegkijkt’

Rico Verhoeven hoopt vooral dat de film Black Lotus “lekker wegkijkt”. De film waarin de 34-jarige kickbokser voor het eerst in zijn prille acteerloopbaan een hoofdrol vervult, gaat donderdag in première.

“Het is best even wennen. Meestal krijg ik een dreun en acteer ik dat het me niets doet”, zei de 11-voudig wereldkampioen bij de zwaargewichten tegen het AD. “Nu acteer ik alsof het pijn doet, terwijl die dreun niet eens aankomt. Of ik het goed doe? Geen idee. Iedereen hier zegt van wel.”

Verhoeven maakte er de afgelopen jaren geen geheim van dat hij droomde van een grote filmrol. Hij deed al ervaring op met kleinere rollen in bijvoorbeeld Undercover, maar bij Black Lotus draait alles om hem. “En nu stapje voor stapje verder bouwen”, aldus Verhoeven.” Ik zal echt geen Oscar winnen, maar een rol in zo’n dikke internationale film? Natuurlijk is dat een droom.”

Het grote publiek kan vanaf donderdag gaan beoordelen hoe Verhoeven het er bij zijn debuut in Hollywood vanaf heeft gebracht. “Afbranden is het makkelijkste wat er is”, aldus de kickbokser. “Ik hoop dat mensen zeggen: ‘dat was een lekker filmpje, niet te zwaar, keek lekker weg’. En dan is het helemaal niet erg als kijkers ruimte voor verbetering zien. Als ze maar benieuwd zijn naar meer. Toen ik begon met kickboksen, was ik ook niet in de eerste wedstrijd meteen wereldkampioen.”

Afgelopen weekend liet Verhoeven doorschemeren dat er binnenkort weer “iets heel leuks” aan komt. “Maar daar mag ik nog niks over vertellen”, zei hij zondagavond in de RTL 4-talkshow Humberto.