Schaker Liren trekt met zege stand gelijk in wereldtitelstrijd

De Chinese grootmeester Ding Liren heeft in Astana de vierde partij in de strijd om de vacante wereldtitel schaken gewonnen. Daarmee heeft de 30-jarige Chinees de stand in de tweekamp met Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland weer gelijkgetrokken tot 2-2.

Liren greep zijn kans na een flinke fout van Nepomniatsjtsji met zwart. De Rus probeerde de schade nog te beperken en er een remise uit te slepen. Na 3 uur en 50 minuten en 47 zetten gaf hij echter op.

Vrijdag volgt een rustdag en zaterdag de vijfde partij. De tweestrijd duurt tot en met 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen. Nepomniatsjtsji had de tweede partij gewonnen. De schakers speelden ook twee keer remise.

De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.