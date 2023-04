Tennissters behalen derde overwinning in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben in de Billie Jean King Cup ook Egypte verslagen. Het betekende de derde overwinning deze week voor het team van captain Elise Tamaëla in Antalya. Oranje versloeg in de Turkse stad eerder al Letland (3-0) en Turkije (2-1) en speelt nog tegen Hongarije.

Nederland won tegen Egypte de twee enkelspelen en haalde daarmee de zege al binnen. Er volgt nog een dubbelpartij.

Suzan Lamens versloeg in de eerste partij Merna Refaat met overtuigende cijfers: 6-0 6-2. Lesley Pattinama-Kerkhove had het een stuk lastiger tegen Sandra Samir. De nummer 198 van de wereldranglijst won wel, in drie sets: 7-6 (2) 3-6 6-1.

Voor de Nederlandse ploeg is het doel om terug te keren naar de hoogste klasse van het landentoernooi. De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, net als de winnaar van een duel tussen de nummers 2.