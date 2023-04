Turner De Munck wil zichzelf verbeteren in voltigefinale

Turner Loran de Munck treedt zaterdag als één van de medaillekandidaten aan in de voltigefinale bij de EK turnen. De Munck, die vorig jaar EK-zilver won, verwacht dat hij ten opzichte van de kwalificaties van dinsdag nog wat punten kan winnen.

De Munck plaatste zich met 14,633 punten als tweede voor de finale, vlak achter regerend wereldkampioen Rhys McClenaghan uit Ierland (14,966). “Mijn grootste concurrent is Rhys”, blikte De Munck vooruit. “Ik weet dat hij nóg beter en netter kan. Als hij zaterdag zijn oefening uitturnt scoort hij boven de 15 punten. Maar voor mij geldt ook dat ik wel wat heb laten liggen. Dus ook ik kan richting die 15 punten scoren.”

“Wat ik verwacht is dat ik gewoon een nettere oefening kan laten zien, zonder die foutjes van afgelopen dinsdag”, zei De Munck. “Dan ben ik al heel blij en dan zie ik wel wat er gebeurt. Als ik dat laat zien dan heb ik medaillekansen. Maar in de finale begint alles weer op nul. Voltige is en blijft een onderdeel waar snel fouten kunnen worden geturnd, misschien wel meer dan bij andere toestellen.”

Dat ondervond De Munck zelf ook bij de WK in Liverpool, waar hij door een val bij de afsprong de kans op een medaille verspeelde. De ervaringen van die finale neemt hij nu mee. “Ik weet nu hoe het is en hoe zo’n finale gaat. Ik probeer gewoon wat rustiger in mijn hoofd en wat gefocuster naar voltige te gaan. Ik heb geleerd dat je je rust moet bewaren voordat je daar op dat podium staat. Natuurlijk hoor je het publiek schreeuwen, de muziek: je raakt toch meer gestrest dan je zou willen voor zo’n finale. Daar probeer ik nu anders mee om te gaan. Maar het blijft spannend.”

De Munck komt zaterdagmiddag als vijfde in actie tijdens de finale. Bij de WK startte hij nog als eerste. “Ik denk dat ik dit wel fijner vind. Ik kan nu tussendoor nog even naar de inturnhal en hoef niet met spanning te kijken naar de rest. Ik kan nog even op mezelf focussen en nog even een beurtje draaien om alles goed te zetten.”