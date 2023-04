Brinkman niet van zins marathon op WK Boedapest te lopen

Nienke Brinkman zal deze zomer zo goed als zeker niet starten op de marathon bij de WK atletiek in Boedapest. De houdster van het Nederlands record en winnaar van Europees brons stort zich na de marathon van Boston op haar andere grote liefde, het trailrunnen. “Ik heb die afleiding nodig na een een marathonperiode, dus de WK in Boedapest staat vooralsnog niet op mijn lijstje”, zegt de atlete in aanloop naar de marathon van Boston komende maandag.

De 29-jarige Brinkman was vorig jaar de sensatie in de marathon van Rotterdam, waar ze het Nederlands record aanscherpte tot 2.22.51. Dit jaar slaat ze het hardloopfeest in Nederland over om de beroemde marathon van Boston te lopen. “Rotterdam was geweldig, maar ik ben nu in een positie dat ik naar heel veel verschillende plekken op de wereld kan. Ik heb voor Boston gekozen vanwege het parcours, dat veel hoogteverschillen kent en dat ligt mij goed. Bovendien is het een race zonder tempomakers, dus is het een echte en eerlijke strijd.”

Een concreet doel heeft ze niet voor ogen. Met een tijd onder de 2.26.50 of een klassering in de top 5 plaatst ze zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, maar dat boeit Brinkman weinig op dit moment. “Ik ben nog niet bezig met Parijs. Gebeurt het, dan is het mooi meegenomen, maar kwalificatie is maandag niet het doel. Ik wil gewoon deze beroemde marathon ervaren en over de finish komen met het gevoel dat ik alles heb gegeven en nergens iets heb laten liggen. Ik maak me ook geen illusies over een hoge klassering, want er doen heel veel marathontoppers mee. Ik ben op papier de nummer 20 op de startlijst.”

Brinkman komt wel goed voorbereid aan de start van de 127e editie van de Boston Marathon, waar bij de mannen wereldrecordhouder Eliud Kipchoge de grote blikvanger is. De Nederlandse atlete, die in Zwitserland woont, won dit jaar de halve marathon van Egmond en de CPC Loop in Den Haag en werkte in Kenia haar trainingsprogramma af. “Daar is ook een speciale Boston-route, zo genoemd omdat het parcours veel gelijkenissen vertoont met dat van de marathon in Boston. Het is een bizar zware route van 40 kilometer met veel hoogteverschillen en ik kwam er goed doorheen. Dat heeft mij veel vertrouwen gegeven.”