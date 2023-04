Jacht op parcoursrecords in ‘perfect weer’ marathon Rotterdam

De opdracht voor de toppers in de marathon van Rotterdam komende zondag is kraakhelder. Het parcoursrecord bij zowel de mannen als de vrouwen moet verbeterd worden. “De weersomstandigheden zijn perfect; er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. De vooruitzichten zijn heel gunstig”, zegt directeur Mario Kadiks.

Het betekent dat de elite-atleten worden weggestuurd op een eindtijd die bij de mannen onder de 2.03.36 ligt en bij de vrouwen onder de 2.18.58. “De ‘Mooiste’ nog mooier maken is de insteek van de komende editie en met het veld dat we aan de start hebben, is dat denk ik gelukt”, meent raceleider Marc Corstjens. “We hebben meer dan honderd genodigde atleten. Dat zijn er meer dan ooit. We hebben olympische medaillewinnaars aan de start, Europees kampioenen, de titelverdediger en de houders van de parcoursrecords. Het belooft een prachtige wedstrijd te worden.”

De blikvangers bij de mannen zijn de Nederlander Abdi Nageeye en de Belg Bashir Abdi. Nageeye won vorig jaar als eerste Nederlander de wedstrijd bij de mannen in een Nederlands record van 2.04.56. Abdi zegevierde in de editie van 2021 in 2.03.36, het huidige parcoursrecord en tevens Europees record. Bij de vrouwen is de Ethiopische Tiki Gelana de opvallendste naam. Zij liep in 2012 het parcoursrecord van 2.18.58. In datzelfde jaar veroverde ze in Londen olympisch goud op de marathon.

Nageeye en Abdi zijn van Somalische afkomst en goed bevriend. Ze hebben ook grotendeels samen getraind in Ethiopië, op hoogte. “Voor mij is het simpel. Ik wil mijn titel prolongeren”, zegt Nageeye, de winnaar van olympisch zilver in Tokio 2021. “Het wordt mooi weer, we gaan er een harde race van maken. Ik verwacht ook dat ik de olympische limiet voor Parijs zal halen (2.08.10). Als me dat lukt, loop ik deze zomer ook de WK in Boedapest.”

“Ik wil mijn titel terug”, klinkt het uit de mond van Abdi. “Ik ben beter dan vorig jaar, ben beter voorbereid, dus kijk uit naar een mooie strijd. Of Abdi en ik elkaar kunnen helpen, is vooraf moeilijk te zeggen. Dat hangt helemaal af van het wedstrijdverloop. Belangrijk is dat we heel veel aan elkaar hebben gehad tijdens de voorbereiding.”

In de marathon van Rotterdam worden dit jaar ook de Nederlandse titels verdeeld. Uiteraard is Nageeye de favoriet voor de titel. Björn Koreman, Frank Futselaar, Ronald Schröer en Mohamed Ali zijn op papier de andere kanshebbers op eremetaal. Bij de vrouwen heeft Anne Luijten de beste tijd op haar naam (2.36.34).