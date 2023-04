Marathon van Rotterdam leeft als nooit tevoren: 47.000 deelnemers

De marathonkoorts is al dagen aan het stijgen in de stad, zegt directeur Mario Kadiks van de marathon van Rotterdam. “Je voelt dat de marathon leeft. Overal wapperen banieren, staan de dranghekken al klaar en zie je tal van uitingen. De populariteit neemt ook elk jaar toe.”

Dit jaar was de marathon al ruim vóór de 42e editie komende zondag uitverkocht. Duizenden hardlopers kwamen zelfs op de wachtlijst, in de hoop alsnog een startnummer te krijgen door afzeggingen. “Het is de combinatie van topatleten en breedtesport die zo goed werkt hier. We krijgen tussen de 45.000 en 47.000 mensen aan de start op de diverse afstanden”, weet Kadiks.

Hij heeft gezien dat de deelnemers uit 88 verschillende landen komen. “Goed voor het toerisme en economie van Rotterdam. Er is berekend dat de marathon jaarlijks 25 miljoen euro bijdraagt aan de economie van de stad.”

De marathon leeft niet alleen in de stad Rotterdam, maar ook in de regio, zegt Roy Hoornweg uit Papendrecht. Hij dingt zondag bij de mannen mee naar de medailles op het NK. “Ik heb hier twee jaar geleden mijn marathondebuut gemaakt en dat was echt een droom die uitkwam. Voor hardlopers uit deze regio is de marathon de wedstrijd waar ieder jaar enorm naar wordt toegeleefd. Dat geldt ook voor mij. Ik ken het parcours op mijn duimpje, maar maak in aanloop naar de marathon met opzet duurlopen door de stad om er alvast van te proeven.”