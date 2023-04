NAC – Willem II gestaakt na tweede keer voorwerpen op het veld

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC Breda en Willem II is definitief gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld van het Rat Verlegh-stadion waren gegooid. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo’n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

Na een onderbreking van enkele minuten keerden de spelers terug op het veld. Toen Willem II een kwartier voor tijd op voorsprong kwam via een doelpunt van Elton Kabangu, werden vanuit hetzelfde vak als waar het vuurwerk vandaan kwam ook glazen bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Zij deden dat enigszins provocerend vlak voor een vak met NAC-supporters.

Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief. De scheidsrechter volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte na de gebeurtenissen in De Kuip bij Feyenoord – Ajax.

Bij dat bekerduel kreeg Ajacied Davy Klaassen vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid. De wedstrijd lag een half uur stil, maar werd daarna alsnog uitgespeeld. Ajax won met 2-1 en bereikte zo de finale van het bekertoernooi.

De KNVB maakte een dag later bekend de regels aan te scherpen. Voortaan gaan de spelers direct van het veld als er vanuit het publiek iets gegooid wordt. Als dit hierna nogmaals gebeurt, wordt de wedstrijd definitief gestaakt. NAC – Willem II was de eerste wedstrijd waarbij dat daadwerkelijk gebeurde.

De Brabantse derby begon al enkele minuten later dan gepland, omdat voor de aftrap heel wat vuurwerk werd afgestoken. Dat gebeurde toen NAC een minuut stilte wilde houden voor de overleden oud-speler Cock Luyten. Het duurde daarna een tijdje voordat medewerkers van NAC het smeulende vuurwerk van het veld hadden verwijderd.