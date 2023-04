Turnster Wevers wil terugkeer extra glans geven in balkfinale

Turnster Sanne Wevers heeft met de Nederlandse ploeg al EK-brons op zak, maar hoopt haar terugkeer op het internationale podium zondag nog iets meer glans te geven in de balkfinale.

Wevers, die voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer internationaal in actie kwam, plaatste zich met een score van 13,433 punten als derde voor de eindstrijd. “In de finale is alles mogelijk”, blikt Wevers vooruit. “Ik ga de finale in op basis van mijn eigen kracht. Voor mezelf wil ik zo’n goed mogelijke oefening neerzetten. Daar mag de rest zich dan op stukbijten.”

De 31-jarige Wevers staat zondag voor het eerst sinds 2021 weer in een Europese balkfinale. De olympisch balkkampioene van 2016 ging er na de Olympische Spelen van Tokio een jaar tussenuit, maar hervatte vorig jaar oktober de training. “Sinds ik dat jaar eruit ben geweest kan ik ook echt wel weer genieten”, zegt ze. “Genieten is misschien niet eens het juiste woord. Ik kan vooral meer waarderen wat me allemaal weer te wachten staat op zo’n toernooi en in zo’n finale. De uitdaging zit hem vooral in het presteren op dat ene moment. Dat je die knop kunt indrukken en dat het lukt.”

Haar ervaring uit eerdere finales neemt ze daarin mee. “Ervaring doet veel. Daardoor weet je jezelf steeds beter te managen en weet je vooral ook wat je nodig hebt om de kans zo groot mogelijk te maken dat je presteert.”

Hoewel Wevers haar toernooi door de bronzen teammedaille al geslaagd noemt, is ze nog niet klaar. “Uiteindelijk vind ik het belangrijk zondag nog een goede oefening neer te zetten zodat ik met een goed gevoel naar huis kan. Als ik echt een goede oefening weet neer te zetten is dat wel echt iets waard in die finale. Daar moet ik op vertrouwen.”

Toch plaatst ze ook een kanttekening: Wevers gebruikt de EK namelijk vooral als tussenstap op weg naar de WK en uiteindelijk de Olympische Spelen. “Maar als we er dan toch zijn, wil ik ook gewoon keihard voor de medailles knokken. Als ik mijn programma voor elkaar krijg, dan kan dat.”