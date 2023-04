Turnsters Thorsdottir en Visser naast EK-podium op de meerkamp

De Nederlandse turnsters Eythora Thorsdottir en Naomi Visser zijn in de meerkampfinale van de EK in Antalya buiten de medailles geëindigd. Thorsdottir turnde met een gedegen meerkamp naar 52,733 punten, goed voor de zesde plaats. Visser, die zich als vierde had geplaatst voor de finale, verspeelde haar medaillekansen door een val op balk. Ze eindigde als zevende met een totaal van 52,599.

De Europese titel ging naar de Britse Jessica Gadirova. De regerend wereldkampioene op vloer kwam na een foutloze meerkamp tot 55,032 punten. Gadirova is daarmee de tweede Britse turnster ooit die de Europese meerkamptitel wint. In 2017 was Ellie Downie de eerste.

Gadirova, die in 2021 al brons won, hield de Hongaarse Zsófia Kovács (54,899) en de Italiaanse Alice D’Amato (54,500) achter zich.