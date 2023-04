Van Vleuten met ‘extra vuur’ naar Amstel Gold Race

Wielrenster Annemiek van Vleuten gaat op jacht naar de winst van twee koersen die nog ontbreken op haar rijke palmares, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Daarna sluit de wereldkampioene van Movistar de serie voorjaarskoersen af met Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die ze vorig jaar voor de tweede keer op haar naam schreef. De Vlaamse voorjaarskoersen werden voor Van Vleuten niet wat ze wilde. “Ik hoop met wat extra vuur er wat moois van te maken in dit Ardennen-drieluik”, kijkt ze op haar website vooruit.

Van Vleuten kon door een val in de Ronde van Vlaanderen niet meedoen om de zege en startte daarna niet in Parijs-Roubaix. “Gelukkig heb ik bij de val in de Ronde van Vlaanderen alleen wat schaafwonden opgelopen, die ik nog steeds een beetje voel, maar dat hinderde me niet en ik heb gewoon getraind. Ik heb heerlijk vanaf de bank Parijs-Roubaix zitten kijken en ben nu ook weer hongerig om te koersen. Door de val in Vlaanderen heb ik mijn benen niet echt kunnen testen, maar dat heb ik in trainingen wel gedaan.”

Van de drie wedstrijden die nu komen, ligt de Amstel Gold Race Van Vleuten het minste. Het is wel de koers die ze het liefste nog wil winnen. “Dat Marianne Vos de Amstel Gold Race heeft gewonnen, zegt wel genoeg. Dat is toch een heel ander type renster. Op de Cauberg kan ik wel wat, maar pas na echt een heel zware koers.”

Dat de wedstrijd langer is geworden en een extra ronde over de Cauberg heeft, kan een voordeel zijn. “160 kilometer doet denk ik ook wel recht aan een klassieker in het vrouwenwielrennen”, zegt Van Vleuten. “Voor mij komt dat op zich goed uit, omdat het mij iets meer kans geeft als het door de lengte een uitputtingsslag is. Daarnaast kan ik nu samenspelen met ploeggenoten Floortje Mackaij en Liane Lippert. Waar SD Worx de afgelopen tijd behoorlijk dominant was, hoop ik dat wij dat deze week kunnen overnemen.”

Van Vleuten schat haar kansen komende woensdag in de Waalse Pijl en enkele dagen later in ‘Luik’ hoger in dan in de Amstel Gold Race. “Waar ik na Luik-Bastenaken-Luik normaal gas terugnam, gaan we nu door met de Vuelta, die naar voren is gehaald op de kalender.”