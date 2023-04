Zware boete NBA-club Dallas Mavericks voor ‘opzettelijk’ verlies

De Amerikaanse basketbalclub Dallas Mavericks moet een boete van maar liefst 750.000 dollar betalen omdat het vorige week opzettelijk zou hebben verloren van Chicago Bulls. Coach Jason Kidd hield tegen de Bulls heel wat vaste krachten aan de kant en liet zijn topschutter Luka Doncic alleen de eerste minuten meedoen. Volgens de organisatie van de NBA wilden de Mavericks het duel verliezen, om zo bij de jaarlijkse ‘draft’ meer kans te maken om als eerste club een nieuwe speler te mogen kiezen.

Volgens Kidd had hij van de clubleiding opdracht gekregen om zijn beste spelers, onder wie Kyrie Irving en Tim Hardaway Jr., aan de kant te houden. Met vrijwel alleen maar reserves in de ploeg verloren de Mavericks, zij het wel heel nipt (115-112). De club die vorig jaar nog in de finale van de Western Conference stond, liep daardoor zelfs de play-in mis, het voorportaal van de play-offs. Dallas Mavericks eindigde in het westen op de elfde plaats en behoort nu tot de clubs die bij de ‘draft’ de eerste keus hebben.

Volgens de NBA kan over de spelers die tegen Chicago Bulls op het veld stonden niet gezegd worden dat ze hun best niet hebben gedaan. Uit de uitlatingen van de clubleiding viel volgens de NBA echter duidelijk op te maken dat de ploeg maar beter kon verliezen met het oog op de ‘spelersdraft’. Het levert de Mavericks een boete op van omgerekend 680.000 euro.

“De beslissing van Dallas Mavericks om belangrijke spelers niet te laten meedoen, ondermijnt de integriteit van onze sport”, aldus vicevoorzitter Joe Dumars van de NBA. “De Mavericks hebben onze fans en onze competitie hiermee in de steek gelaten.”