De Munck en Visser strijden om EK-medailles in toestelfinales

Loran de Munck en Naomi Visser gaan beiden voor een medaille tijdens de toestelfinales bij de EK turnen in Antalya. De Munck komt voor het tweede jaar op rij in actie in de EK-finale op het onderdeel voltige. Vorig jaar won de 23-jarige Nederlander zilver op dat toestel.

In Antalya is hij de enige medaillewinnaar van de vorige EK die zich weer voor de finale wist te plaatsen. Met een score van 14,633 punten stroomde De Munck als tweede door, vlak achter de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan (14,966). De Munck komt als vijfde van de acht deelnemers in actie in de voltigefinale, die om 13.10 uur Nederlandse tijd begint. McClenaghan turnt als eerste.

Een uur later treedt Visser net als vorig jaar aan in de finale op het onderdeel brug. Ook zij plaatste zich als tweede voor de eindstrijd in Antalya. Met een score van 14,466 punten hoefde Visser alleen de Italiaanse Alice D’Amato (14,500) voor zich te dulden. D’Amato won vorig jaar zilver. De Duitse Elisabeth Seitz verdedigt haar titel. Visser is de eerste turnster die in actie komt in de finale.