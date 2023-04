Finale van masters in Monte Carlo tussen Roeblev en Rune

De finale van het masterstoernooi in Monte Carlo gaat tussen Andrej Roeblev en Holger Rune. De Russische tennisser, nummer 6 van de wereld, versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 5-7 6-1 6-3. Rune, negende op de wereldranglijst, knokte zich eveneens in drie sets langs Jannik Sinner uit Italiƫ: 1-6 7-5 7-5.

Beide halve finales werden onderbroken vanwege regen. Bij de partij tussen Roeblev en Fritz gebeurde dat in de derde set, bij een voorsprong van 3-2 voor de Rus. Na een onderbreking van zo’n anderhalf uur kon de partij worden uitgespeeld. Roeblev brak meteen de service van Fritz en nadat hij op 5-2 drie matchpoints had laten liggen, maakte de 25-jarige Rus het op eigen service wel overtuigend af.

Rune, de 19-jarige Deen die in de kwartfinales met de Rus Daniil Medvedev de man in vorm had verslagen, had in de eerste set niets in te brengen tegen Sinner. Hij herpakte zich echter in de tweede set. Bij een 3-0-voorsprong van Rune zorgde de regen voor een onderbreking en daarna brak Sinner terug. De Deen liet zich echter niet van de wijs brengen, ook niet door het publiek dat hem aan het einde van de set uitfloot vanwege wat provocerende gebaren. Rune trok de stand gelijk en won ook de beslissende set met 7-5.

Roeblev stond twee jaar geleden al in de finale in Monte Carlo, maar hij moest het toen afleggen tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die vorig jaar ook zegevierde op het gravel. Tsitsipas werd deze week echter al vroeg uitgeschakeld, net als Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.

Rune won vorig jaar drie ATP-titels, onder meer op de masters van Parijs. Roeblev boekte al twaalf toernooizeges, maar wacht nog op zijn eerste masterstitel. De Rus speelt in Monte Carlo zijn tweede finale van dit jaar. Begin maart verloor hij in Dubai van zijn landgenoot Medvedev.