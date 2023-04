Korfballers PKC overklassen debutant DVO in zaalfinale Ahoy

De korfballers van PKC hebben voor de elfde keer de Nederlandse titel in de zaal gepakt. De ploeg van coach Wim Scholtmeijer was in een eenzijdige finale veel te sterk voor DVO, dat voor het eerst de eindstrijd van de Korfbal League had bereikt. PKC zegevierde in Rotterdam Ahoy met 33-20.

De club uit Papendrecht stond voor de vierde keer op rij in de finale van de zaalcompetitie. In 2019 en vorig jaar moest PKC het daarin afleggen tegen Fortuna, in 2021 ging de titel wel naar de ploeg van Scholtmeijer. Toen werd de finale in Ahoy vanwege de coronapandemie zonder publiek gespeeld. Een jaar eerder ging de korfbalfinale niet door als gevolg van het coronavirus.

DVO uit Bennekom stuntte in de halve finales door titelverdediger Fortuna te verslaan. De ploeg van trainer Richard van Vloten won eerder deze week het beslissende derde duel in Delft met 23-16 en stond daardoor zaterdag voor het eerst in Ahoy. Daarin had DVO echter niets in te brengen tegen het ervaren PKC, dat mede dankzij twee rake afstandsschoten van Jelmer Jonker al snel een voorsprong van 4-0 nam en bij rust met 18-9 leidde. In de tweede helft kwam de elfde landstitel van de Papendrechters geen moment meer in gevaar.