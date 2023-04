Nederlandse darter Landman verliest zijn eerste PDC-finale

De Nederlandse darter Chris Landman heeft in Wigan voor het eerst de finale van een PDC-toernooi bereikt, maar daarin was hij kansloos tegen Krzysztof Ratajski. De Pool versloeg de 42-jarige Gelderlander met 8-1 en pakte zo zijn tiende PDC-titel. Landman, die eind vorig jaar op het WK in Londen strandde in de tweede ronde, had de finale van het Players Championship 9 bereikt met een zege op de Noord-Ier Brendan Dolan (7-5).

Michael van Gerwen ontbrak in Wigan. Onder anderen Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert deden wel mee, maar zij werden allemaal al vroeg uitgeschakeld.