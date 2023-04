Robert Doornbos en Chantal Bles na tien jaar getrouwd

Robert Doornbos en Chantal Bles zijn zaterdag eindelijk getrouwd. Tien jaar geleden werd Bles al ten huwelijk gevraagd door de voormalige Formule 1-coureur, maar door omstandigheden kwam een bruiloft er nog niet van.

Het eerste gedeelte van de bruiloft vond plaats in Amsterdam, het tweede deel is later in Italië. “Het was emotioneler dan ik had verwacht”, zei Bles na afloop van de grote dag tegen RTL Boulevard. De twee hebben al twaalf jaar een relatie.

De bruiloft kon onder meer niet doorgaan, omdat hun dochtertje Jada kanker kreeg. Na haar behandeling ging Doornbos in 2021 opnieuw op één knie voor zijn vriendin. “We zijn superblij om haar zo te zien vandaag, ze heeft ook een prachtige jurk aan”, aldus Doornbos over zijn dochter.