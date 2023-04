Tennissters na twee enkelspelen op gelijke hoogte tegen Servië

De Nederlandse tennissters staan na twee enkelspelen op gelijke hoogte met Servië in de Billie Jean King Cup. Suzan Lamens bracht haar ploeg in de Turkse stad Antalya op voorsprong tegen Lola Radivojevic: 7-6 (4) 6-0. Vervolge verloor Lesley Pattinama van Olga Danilovic; 2-6 6-7 (5).

Later op zaterdag moet het dubbelspel de beslissing brengen. De Nederlandse tennissters grepen afgelopen week naast promotie naar de wereldgroep na een nederlaag tegen Hongarije (3-0). De ploeg van captain Elise Tamaëla kan zich nog wel kwalificeren voor de play-offs voor promotie. Daarvoor moet Servië worden verslagen.

Oranje strijdt in Antalya met een gedevalueerd team om promotie naar de play-offs van de wereldgroep. Arantxa Rus is er niet bij in de badplaats en ook Arianne Hartono ontbreekt. Beiden spelen liever toernooien om punten voor de wereldranglijst te verzamelen.

Tamaëla betreurt de afmeldingen van Rus en Hartono. “Ik vind het echt heel jammer dat steeds vaker de individuele carrières boven zo’n week worden verkozen”zei de captain vooraf aan de Billie Jean King Cup. “Toen ik zelf nog speelde, wilde ik altijd heel graag voor Nederland spelen. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder, of het nou in Antalya was of thuis tegen Spanje.”