Wereldkampioen Bagnaia pakt in Texas poleposition MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft voor het eerst dit seizoen poleposition veroverd in de MotoGP. De wereldkampioen was op zijn Ducati de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het circuit van Austin in Texas. Bagnaia pakte pole met een ronde van 2.01,892.

De 26-jarige Italiaan bleef de Spanjaard Alex Rins 0,160 seconde voor. Marco Bezzecchi, de leider in het WK-klassement na twee grands prix, zette de vijfde tijd neer. De Italiaan uit het VR46-team van Valentino Rossi behaalde twee weken geleden in Argentinië zijn eerste overwinning in de MotoGP. Bezzecchi voert de WK-stand aan met 50 punten. Bagnaia volgt met 9 punten minder.

Bij de eerste twee races van dit seizoen, in Portugal en Argentinië, pakten de Spaanse broers Marc en Alex Márquez de poleposition. Bagnaia won in Portugal zowel de sprint- als de hoofdrace, maar ging een week later in de regen in de GP van Argentinië onderuit terwijl hij op de tweede plaats achter Bezzecchi reed.