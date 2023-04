Wereldkampioen Bagnaia wint vanaf pole sprintrace MotoGP in Texas

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP gewonnen. De wereldkampioen reed vanaf poleposition naar de winst in de race over tien rondes. Marco Bezzecchi eindigde als zesde en behield zo nipt de leiding in het WK-klassement. Zondag is de hoofdrace in Texas.

Bagnaia domineerde de sprintrace op het circuit van Austin. De Italiaan zag bij de start de Spanjaard Alex Rins even passeren, maar hij nam al in de eerste bocht de leiding weer over. De coureur uit het fabrieksteam van Ducati, die eind vorige maand al de eerste sprintrace in Portugal won, reed daarna onbedreigd naar de zege. Die leverde hem 12 punten op. Bezzecchi pakte 4 punten en bleef zijn landgenoot zo 1 punt voor in het klassement.

Rins kwam op bijna 3 seconden als tweede over de finish, zijn landgenoot Jorge Martin werd derde. De Fransman Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, ging onderuit en eindigde buiten de punten.