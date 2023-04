Wielerploeg Jumbo-Visma rekent op Benoot en Valter in Amstel Gold

Tiesj Benoot en Attila Valter moeten de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma aan succes helpen in de Amstel Gold Race. De twee kopmannen krijgen zondag hulp van hun ploeggenoten Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Tosh Van der Sande en Lennard Hofstede.

De Belg Benoot eindigde vorig jaar als derde in Limburg. De Hongaar Valter debuteert zondag in de Nederlandse klassieker. “Ik heb mijn verwachtingen voor dit seizoen tot nu toe overtroffen”, zegt hij op de website van zijn ploeg. “Ik ben beter geworden. Zelfs als ik niet in mijn beste vorm ben, kan ik nog steeds goed presteren. De concurrentie is vrij sterk, maar we hebben al vaak bewezen dat we toch mee kunnen doen om de prijzen.”

Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege van de Amstel Gold Race. De Sloveen won eerder dit seizoen de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel gaat niet van start. Hij schreef dit jaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn naam.