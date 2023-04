Belg Abdi voor tweede keer de snelste in marathon van Rotterdam

Abdi Nageeye heeft zijn titel in de marathon van Rotterdam moeten afstaan aan zijn vriend Bashir Abdi. De 34-jarige Belg was in de 42e editie van de hardloopklassieker de snelste, net als in 2021.

Abdi kwam in een tijd van 2.03.48 als eerste over de finish op de Coolsingel. Daarmee bleef hij net boven zijn Europees record van 2.03.36, waarin Abdi twee jaar geleden de wedstrijd over 42,195 kilometer won in Rotterdam.

Nageeye, die vorig jaar zegevierde in de Maasstad in een Nederlands record van 2.04.56, had na 29 kilometer geen antwoord op een versnelling van de Keniaan Thimothy Kiplangat, die achter Abdi als tweede eindigde in 2.03.50.

De Nederlandse atleet wist zich na een korte inzinking te herpakken en rende naar de derde plaats in 2.05.32. Daarmee veroverde hij voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel en plaatste hij zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Roy Hoornweg arriveerde verrassend als tweede Nederlander. Hij liep met een dik persoonlijk record van 2.13.19 naar het zilver op het NK. Stan Niesten debuteerde met een tijd van 2.14.26 en dat was goed voor de bronzen medaille op het NK.

De weersomstandigheden waren nagenoeg ideaal voor het lopen van een marathon met 10 graden en een zwakke noordwestenwind. Het miezerde wel, maar dat was niet hinderlijk. De kopgroep nam vanaf de start meteen afstand van de rest van de tienduizenden deelnemers. Het waren negen atleten, met daarbij Nageeye en Abdi, en vier gangmakers ervoor.

Na 29 kilometer kwam er eindelijk wat tekening in de strijd. Kiplangat voerde een tempoversnelling door en Nageeye kon niet mee. De titelverdediger verloor geleidelijk terrein en zag de de 29-jarige Keniaan uit het zicht verdwijnen, samen met Abdi en de Ethiopiër Dawit Wolde.

Abdi en Kiplangat, die vorig jaar de marathon van Abu Dhabi won in 2.05.20, raakten na 34 kilometer Wolde kwijt en bleven samen vooraan over. Abdi beschikte over de beste benen in de slotfase; hij wist Kiplangat van zich af te schudden en voegde zijn zoveelste succes toe aan zijn marathoncarrière. Hij won al olympisch brons, werd vorig jaar derde op de WK in Eugene en eindigde ook al eens als derde in de marathon van Londen.