Keelklachten breken Nageeye op in marathon van Rotterdam

Abdi Nageeye voerde fysieke klachten aan als reden voor zijn mindere optreden in de marathon van Rotterdam. De titelverdediger had last van zijn keel en moest veel hoesten. Hij loste na 30 kilometer bij de beslissende versnelling vooraan. Toch wist de winnaar van olympisch zilver in Tokio zich te herpakken en als derde te finishen in 2.05.32.

“Ik heb in Ethiopië zo’n drie weken geleden tijdens een training keelklachten gekregen. Ik denk een virus. Ik heb nog nooit zoveel gehoest en ik gaf heel veel slijm op”, zei de 33-jarige Nageeye, die niet aan zijn Nederlandse record van 2.04.56 kwam, maar wel de Nederlandse titel veroverde. “Het leek alsof ik een kikker in mijn keel had. Ik heb ook medicatie genomen zodra ik in Nederland aankwam, maar die heeft niet veel geholpen. En alle kruidendrankjes met gember en honing werkten ook niet.”

Toch twijfelde Nageeye niet aan zijn deelname in Rotterdam. “Omdat ik in Ethiopië ondanks mijn klachten toch heel goed de lange tempolopen verteerde. Daar haalde ik het vertrouwen uit dat het goed kon komen. Maar ik moet wel bekennen dat de moed me vanmorgen even in de schoenen zonk. Het was koud en nat en juist in dat weer krijg ik amper lucht.”

De winnaar van de vorige editie van de hardloopklassieker nestelde zich desondanks in de kopgroep en liet zich door de gangmakers meevoeren in het tempo, dat was afgestemd op het parcoursrecord van 2.03.36. Toen echter de Keniaan Thimothy Kiplangat na 30 kilometer versnelde, kon Nageeye niet volgen en zakte hij weg naar de zevende plek.

“Ik dacht op dat moment terug aan die lange tempolopen in Ethiopië. Die gaven me de motivatie om te blijven pushen en alles te geven. Ik zag dat die jongens die voor mij liepen het ook moeilijk hadden. Met mijn ervaring van zeventien marathons wist ik dat ik na 38 kilometer ook nog wel goede benen zou hebben. Toen ik de Ethiopiër Dawit Wolde 200 meter voor me zag lopen op de derde plaats, heb ik mezelf nog een keer opgepept om voor het podium te gaan. Ik was misschien niet in mijn beste vorm, maar ik denk wel dat ik een van mijn sterkste marathons heb gelopen.”

Zijn conclusie is dat hij tevreden moet zijn met zijn tweede tijd ooit gelopen, zijn vierde Nederlandse titel en het behalen van de limiet voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Nu naar huis, naar mijn kinderen, goed uitrusten en me zo goed mogelijk voorbereiden op de WK in Boedapest.”