Pogacar viel aan in Gold Race na tip van Van der Poel

Tadej Pogacar benutte de beklimming van de Keutenberg om zijn beslissende aanval in te zetten. Dat was, zo bleek, dankzij een tip van Mathieu van der Poel. “Ik dank hem voor dat advies”, lachte de Sloveen van UAE Team Emirates nadat hij de Amstel Gold Race had gewonnen.

Pogacar had de koers door het Limburgse heuvelland één keer eerder gereden. In 2019 haalde hij de finish niet. De tip van Van der Poel, met wie hij twee weken geleden nog een fel duel uitvocht in de Ronde van Vlaanderen, was goed van pas gekomen. “Mathieu appte me een paar dagen geleden. De boodschap was dat ik het beste kon aanvallen op de Keutenberg. Ik twijfelde, het leek me ver. Maar het is gelukt.”

Het was zwaar geweest, erkende hij. “Ik heb echt geleden, die laatste 25 kilometer. Het zijn weliswaar korte klimmetjes, maar ze zijn zeer explosief en het zijn er heel veel achter elkaar. Het is ook een koers waarin je je steeds goed moet positioneren. Dat deed de ploeg ook goed, ze hielden me goed voorin in het eerste deel van de koers. Daar kon ik nog energie sparen.”

Pogacar had afgelopen week nog een dag in de rechtszaal doorgebracht waar twee dieven werden veroordeeld vanwege het stelen van een duur horloge van de Sloveen uit een rennershotel tijdens Parijs-Nice, de rittenkoers die hij won in maart. Hij was er uit nieuwsgierigheid naartoe gegaan, wilde weten wat de daders bezielde en hoe de rechtbank werkt. Er werden forse straffen uitgedeeld, maar het horloge is nog niet terecht. “Jammer, het was heel speciaal voor me. Ik heb het gekregen van een sponsor nadat ik brons had gepakt op de Olympische Spelen.”

Pogacar rijdt de komende week nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, last dan een rustperiode in en gaat erna op hoogtestage met het oog op de Tour de France. “Of ik nog beter kan worden? We gaan het zien.”