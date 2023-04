Schaker Liren trekt stand weer gelijk in tweekamp om wereldtitel

De Chinese schaker Ding Liren heeft de stand weer gelijkgetrokken in de tweekamp om de wereldtitel. De 30-jarige Chinees won zondag in Astana met de witte stukken de zesde partij tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji, die een dag eerder nog had gewonnen. Na 44 zetten had Liren de winst binnen in de partij die vier uur duurde.

“Ik speelde een van mijn slechtste partijen ooit”, zei de 32-jarige Nepomniatsjtsji. “Bijna iedere zet was slecht.”

Beide schakers hebben al twee partijen gewonnen. Pas twee keer eindigde een partij in remise. De laatste keer dat vier van de eerste zes partijen in de tweekamp om de mondiale schaaktitel een winnaar kregen, was in 1981 toen de Rus Anatoli Karpov het opnam tegen de voor Zwitserland uitkomende Viktor Korchnoi. Ook in 1972, bij de legendarische tweekamp tussen de Amerikaan Bobby Fischer en de Rus Boris Spassky, werd zo vaak gewonnen in de eerste zes partijen.

Nepomniatsjtsji zegevierde in Astana in de tweede en de vijfde ronde. Liren wist beide keren snel terug te slaan. Hij won in de vierde ronde en zondag dus ook in de zesde.

De tweestrijd duurt tot 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen. De schakers hebben maandag een rustdag. De wereldtitel is vacant, omdat de Noor Magnus Carlsen vorig najaar besloot zijn titel in het klassieke schaken niet meer te verdedigen.

Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.