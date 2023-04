Tennisser Roeblev pakt in Monte Carlo eerste masterstitel

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft in Monte Carlo zijn eerste masterstitel gewonnen. De nummer 6 van de wereld versloeg in de finale op het gravel in Monaco de Deense tiener Holger Rune: 5-7 6-2 7-5. Rune gaf in de beslissende set een voorsprong van 4-1 uit handen.

De 19-jarige Deen leek op weg naar zijn vierde ATP-titel en al zijn tweede masterstitel, nadat hij vorig jaar het toernooi van Parijs had gewonnen. Rune, negende op de wereldranglijst, verspeelde in de derde set een break voorsprong. Hij werd op 5-5 opnieuw gebroken, waarna Roeblev het op eigen service afmaakte. De 25-jarige Rus vierde zijn dertiende titel op de ATP Tour.

Twee jaar geleden verloor Roeblev in de finale in Monte Carlo van de Griek Stefanos Tsitsipas, die vorig jaar zijn titel prolongeerde.