Turnster Visser sluit EK af met vierde plaats op vloer

Turnster Naomi Visser heeft de EK turnen in het Turkse Antalya afgesloten met een vierde plaats op het onderdeel vloer. Visser kwam tot een score van 13,466 punten en liep nipt een medaille mis. Het verschil met de nummer drie was slechts één tiende.

Het goud ging naar uiteindelijk de Britse Jessica Gadirova, die in Antalya haar Europese titel verdedigde. De regerend wereldkampioene kwam tot 14,000 punten. Haar landgenote Alice Kinsella greep met 13,666 punten het zilver. De Roemeense Sabrina Maneca-Voinea pakte vlak voor Visser het brons (13,566).

Visser turnde op vloer haar derde finale in Antalya. Eerder behaalde ze al een zevende plek in de meerkamp en een achtste plek aan brug. Met de Nederlandse ploeg won Visser eerder deze week brons in de landenwedstrijd.