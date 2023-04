Turnster Wevers na goud: heb mezelf deze echt gegund

Turnster Sanne Wevers is dolblij dat ze haar comeback op het internationale podium heeft kunnen bekronen met een gouden EK-medaille op het onderdeel balk. Wevers greep in het Turkse Antalya met een score van 13,800 punten haar tweede Europese titel op het toestel. Eerder won ze het goud al in 2018.

“Dit voelt wel even heel fijn”, zei Wevers achteraf. “Ik denk dat ik het nog even op me moet laten inwerken, maar natuurlijk betekent het heel veel. Het betekent voor mij echt wel iets van ‘oké, we zijn er weer’. We kunnen weer starten, we gaan weer vooruitkijken.”

De 31-jarige Wevers keerde in Antalya terug op het internationale podium en stond zondag voor het eerst sinds haar zilveren plak in 2021 weer in een Europese balkfinale. De olympisch kampioene van Rio 2016 ging er na de teleurstellende Olympische Spelen van 2021 in Tokio een jaar tussenuit, maar hervatte afgelopen oktober de training.

“Ik heb deze titel mezelf echt gegund. Uiteindelijk wilde ik gewoon een andere afsluiting van mijn carrière en een ander gevoel. Ik wilde weer terug naar waarom ik ooit zoveel genoten heb van het spelletje, zoveel liefde voor de sport heb. Dat gevoel ben ik een periode even kwijt geweest. Dat is nu zeker helemaal weer terug”, zei Wevers.