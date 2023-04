Winnaar Abdi moppert over het weer en trage ‘hazen’

Bashir Abdi hield een dubbel gevoel over zijn tweede overwinning in de marathon van Rotterdam. De Belg was uiteraard blij met de winst, maar zijn tijd van 2.03.47 viel hem toch wat tegen. “Het weer was toch niet zo perfect als vooraf was voorspeld en de hazen (gangmakers) waren ook minder. We waren te traag bij de doorkomsten”, mopperde de 34-jarige Gentenaar.

Abdi probeerde in het tweede deel van de marathon nog wel wat tijd goed te maken, maar de ultieme versnelling ontbrak om onder zijn Europees record te duiken van 2.03.36, de tijd waarmee hij twee jaar geleden in Rotterdam zegevierde. “Tussen 25 en 30 kilometer, het zwaarste gedeelte van het parcours, was het door de wind en bochten moeilijk om te versnellen. Tussen 30 en 36 kilometer hebben we wel wat snelle kilometers kunnen maken, maar in de laatste 2 kilometer kon ik niet nog eens het tempo verhogen.”

De Belg was niettemin veruit de sterkste in de race. Hij reageerde alert op de tempoversnelling van Thimothy Kiplangat na 30 kilometer en schudde de Keniaan in de slotfase ogenschijnlijk eenvoudig van zich af. “In de laatste 3 kilometer had ik wel het gevoel dat ik de wedstrijd in mijn zak had, ook al liep Kiplangat heel sterk. Hij opende de wedstrijd”, vond Abdi.

Van samenwerking tussen Abdi en zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye was deze keer geen sprake. Nageeye loodste Abdi op de Spelen van 2021 in Japan naar het brons, Abdi hielp vorig jaar Nageeye aan de zege in Rotterdam. “Het was jammer dat hij bij de versnelling van Kiplangat moet lossen. Ik kon niks voor hem doen, want het tempo ging serieus omhoog en ik had het ook moeilijk. Het was onmogelijk om voor de Keniaan te gaan lopen en te vertragen, maar ik denk dat Nageeye ondanks zijn keelklachten alsnog een uitstekende wedstrijd heeft gelopen.”