Basketballers Bucks beginnen play-offs met nederlaag

Voor Milwaukee Bucks zijn de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA slecht begonnen. Niet alleen verloor de ploeg thuis met 130-117 van Miami Heat, de Bucks zagen ook sterspeler Giannis Antetokounmpo uitvallen met een rugblessure. Een kneuzing in de onderrug wordt maandag nader onderzocht.

Bij Miami was Jimmy Butler goed voor 35 punten en 11 assists. Bram Adebayo voegde daar 22 punten aan toe voor de ploeg die zich pas twee dagen eerder via een play-in tegen Chicago Bulls had geplaatst voor de play-offs.

Antetokounmpo had last van zijn rug nadat hij in het eerste kwart hard ten val was gekomen. De Griek speelde nog even door, verdween vervolgens naar de kleedkamer om in het tweede kwart nog voor korte tijd terug te keren in het veld. Hij bleef steken op 6 punten en 3 rebounds in 11 minuten. Milwaukee moet afwachten of hij woensdag in Game 2 inzetbaar is.