Jumbo-Visma zonder Van Empel en Vos in Waalse Pijl

Wielrenster Fem van Empel staat niet aan de start van de Waalse Pijl woensdag. De 20-jarige wielrenster van Jumbo-Visma moet door “fysiek ongemak” rust nemen. Marianne Vos ontbreekt ook in de ploeg voor de Waalse Pijl.

“Tegen eerdere plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij”, meldt Van Empel op Instagram. Het zou het debuut geweest zijn voor Van Empel in de Waalse Pijl. De wereldkampioene veldrijden is bezig aan haar eerste seizoen op de weg en reed eerder de Volta Limburg Classic en de Brabantse Pijl.

Vos hoort ook niet bij de zes rensters van de ploeg voor de Ardennenklassieker. De 35-jarige wielrenster won de Waalse Pijl vijf keer, in 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013.