Van de Zandschulp stijgt naar plek 29 op tennisranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft dankzij het bereiken van de tweede ronde op het masterstoernooi van Monte Carlo twee plaatsen winst geboekt op de wereldranglijst. De 27-jarige Veenendaler vond zijn naam maandag terug op de 29e plaats. Tallon Griekspoor werd op het gravel in Monaco gelijk uitgeschakeld, maar steeg wel één positie en staat nu 34e.

Van de Zandschulp moest het in de tweede ronde afleggen tegen de Noor Casper Ruud, de nieuwe nummer 3 van de wereld. Ruud heeft alleen de Serviër Novak Djokovic en Carlos Alcaraz uit Spanje boven zich staan.

De Rus Andrej Roeblev veroverde in Monte Carlo zijn eerste masterstitel, maar bleef desondanks op de zesde plaats staan. Zijn tegenstander in de finale, de 19-jarige Deen Holger Rune, klom van de negende naar de zevende plek. De Griek Stefanos Tsitsipas zakte twee plaatsen en staat nu vijfde. Tsitsipas won het graveltoernooi de afgelopen twee jaar, maar werd dit keer uitgeschakeld in de kwartfinales.

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus staat bij de vrouwen nog steeds net buiten de top 100, op plaats 107.